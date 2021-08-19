Валерий Лидин приветствовал участников педагогического форума в Пензе

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Его пленарное заседание состоялось на базе школы № 74 в среду, 18 августа 2021 года.

Собравшихся приветствовали почетные гости: врио губернатора Олег Мельниченко, заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, сенатор РФ Вячеслав Тимченко.

С видеообращением к представителям пензенского педагогического сообщества обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«В течение двух дней на площадках форума учителя делились своим опытом и лучшими практиками, было детально проанализировано состояние дел сегодняшних, внесено немало предложений по совершенствованию региональной системы образования», – отметил вице-спикер регионального парламента Валерий Лидин.

«Хочу отметить, что все инициативы, направленные на поддержку как педагогических работников со стажем, так и молодых преподавателей, находят единодушную поддержку у депутатов при работе над нормативной правовой базой области», – добавил глава законодательной власти региона.

Валерий Лидин выразил искреннюю признательность учителям за каждодневный очень важный для общества и будущего страны труд, пожелал целеустремленных и благодарных учеников.

В ходе церемонии награждения лучшим работникам сферы образования были вручены Почетные грамоты и Благодарности министерства просвещения РФ, губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.