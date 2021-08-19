В Саранске для оправдания за утерянные деньги, 18 -летний парень выдумал свое ограбление

В июне текущего года 18-летний молодой человек сообщил в полицию о том, что на него напал неизвестный, который похитил кошелек с денежными средствами, а во время драки нанес ему предметом, похожим на нож, резаные раны в область живота и ноги.

Молодого человека предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, однако в отделе полиции он не стал менять своих показаний. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Правоохранители провели необходимые мероприятия, в результате которых выяснилось, что на самом деле в отношении заявителя противоправного деяния никто не совершал. В ходе повторного допроса он признался, что кошелек, в котором находилось 2 000 рублей, им был утерян, а раны он нанес себе сам, чтобы родители поверили, что на него напал неизвестный.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.