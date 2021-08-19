Как бесплатно получить квалифицированную электронную подпись

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области сообщает, что в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Удостоверяющий центр ФНС России с 01.07.2021 начал полномасштабную выдачу квалифицированных электронных подписей.

А начиная с 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить квалифицированные электронные подписи только в Удостоверяющем центре ФНС России, использовать их можно на всех электронных площадках и сервисах, а также при взаимодействии с налоговыми органами.

Электронные подписи, выданные ранее, прекратят свое действие с 01.01.2022, в случае, если аккредитация удостоверяющего центра, выдавшего электронную подпись, не будет продлена.

Услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи предоставляется ФНС России бесплатно, для получения необходимо обратиться лично в любой налоговый орган с заявлением и предоставить:

- основной документ, удостоверяющий личность;

- СНИЛС;

- USB-носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Удобнее подать заявление онлайн через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Записаться на прием можно на сайте ФНС России посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить по телефону единого контакт центра ФНС России 8-800-222-2222.