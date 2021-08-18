Житель Пензы, ударивший ножом гостя, может отправиться в тюрьму на 10 лет

Фото: Пресс-служба управления МВД по Пензенской области

В тот день в областную клиническую больницу привезли пациента с ножевым ранением. Сотрудники учреждения сразу же оповестили об этом полицию.

Пострадавший рассказал, что рану ему нанес его 48-летний знакомый. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый был немедленно доставлен в отдел полиции.

Житель Пензы рассказал, что пострадавший пришел к нему в гости. В ходе распития спиртного возникла ссора. Гость начал оскорблять хозяина квартиры, а на требование покинуть жилище ответил отказом. Рассерженный мужчина схватился за нож и ударил им приятеля. А после вызвал для него «скорую».

Свою вину подозреваемый отрицать не стал. По факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.