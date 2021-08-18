В Пензе для замены участка теплотрассы перекрыта улица Кураева

В результате проведения гидравлических испытаний на теплосетях по улице Кураева обнаружен порыв трубопровода. Сейчас идет замена участка теплотрассы, где выявлен дефект. Работы проводят специалисты Пензенских тепловых сетей ПАО «Т плюс». Задействованы две ремонтные бригады – 9 сотрудников и 5 единиц техники.

Из-за ремонта ограничено движение автотранспорта в районе пересечения с улицей Московской. Полностью завершить работы планируется в четверг, 19 августа.

Энергокомпания приносит извинения жителям Пензы за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.