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Недвижимость18 августа 2021 8:27

В Пензе для замены участка теплотрассы перекрыта улица Кураева

При проведении гидравлических испытаний на этом участке теплосетей обнаружен порыв трубопровода
Виктор ВИКТОРОВ
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В результате проведения гидравлических испытаний на теплосетях по улице Кураева обнаружен порыв трубопровода. Сейчас идет замена участка теплотрассы, где выявлен дефект. Работы проводят специалисты Пензенских тепловых сетей ПАО «Т плюс». Задействованы две ремонтные бригады – 9 сотрудников и 5 единиц техники.

Из-за ремонта ограничено движение автотранспорта в районе пересечения с улицей Московской. Полностью завершить работы планируется в четверг, 19 августа.

Энергокомпания приносит извинения жителям Пензы за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.