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Общество17 августа 2021 11:14

Владимир Вдонин поддержал акцию «Собери ребенка в школу!»

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области помогает детям из семей, находящихся в социально уязвимом положении
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

В рамках акции «Собери ребенка в школу!» приобретаются и передаются в нуждающиеся семьи школьные принадлежности, канцелярские товары, ранцы, спортивная форма, одежда и обувь.

Владимир Вдонин ежегодно принимает участие в проекте.

Вот и в этом году 240 ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей Наровчатского района уже получили от депутата наборы к новому учебному году.

Кроме того, 150 детей из Нижнеломовского района, который также входит в избирательный округ парламентария, обеспечены необходимыми письменными принадлежностями.