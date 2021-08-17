Врио главы Пензенской области призвал усилить профилактику трагических случаев на воде

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Врио губернатора акцентировал внимание подчинённых на необходимости активизации профилактических мер по предотвращению трагических случаев.

«Причин гибели на воде, как правило, две. Это либо употребление алкоголя, либо безнадзорность детей, оказавшихся на открытой воде без взрослых. Таких трагедий можно избежать только путём высокой рейдовой активности», - отметил Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, руководителям администраций муниципальных районов и городских округов поставлена задача усилить разъяснительную работу с гражданами по профилактике несчастных случаев на воде.