Недвижимость 17 августа 2021 8:29

В Пензе ограничат подачу горячей воды

Специалисты Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» с 17 августа приступают к ежегодным работам на ТЭЦ-2. Здесь будет проведен ремонт внутристанционных трубопроводов сетевой воды с отключением от горячего водоснабжения микрорайона Южная поляна