В Пензе ограничат подачу горячей воды

Фото: Светлана Маковеева
Подача теплоносителя будет ограничена с 8.00 17 августа до 24.00 23 августа по следующим улицам: Калинина, Ватутина, Краснова, Лобачевского, 1-ий проезд Лобачевского, 2-ой проезд Лобачевского, 3-ий проезд Лобачевского, Металлистов, Красная, Богданова, Гоголя, Красная горка, Тамбовская, Малый Свердловский проезд, Свердлова, Куйбышева, Баумана, Мебельная, Терновского, Набережная реки Мойки, Чкалова, Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатная, Володарского 56, 58, Лермонтова, Советская.
«В межотопительный период проходит большое количество ремонтных работ на объектах теплосетевого хозяйства Пензы. От качественной подготовки источников тепла и теплосетей зависит надежность ресурсоснабжения города зимой», - отметил главный инженер Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.