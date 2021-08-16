В Мордовии полицейские разъяснили риски от покупки поддельных сертификатов о вакцинации

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Интерес к рынку фиктивных сертификатов разогрел новый вид мошенничества, где злоумышленники просят граждан перевести им деньги за поддельные справки, но при этом документ о вакцинации не выдают.

После того, как вам внушат, что никаких рисков нет, и, возможно, вы даже получите красивую бумажку, но записи о вакцинации в системе регистрации не будет. После получения денег, мошенники вряд ли задумаются над тем, что им необходимо это сделать, да и возможности у них такой нет, а так как в лицо их никто не знает, они не волнуются, что вы их найдете.

К тому же, в большинстве случаев аферисты используют телефонные номера, которые постоянно меняют. Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан быть осторожными и не делиться с мошенниками своими личными данными, которыми могут воспользоваться преступники. В частности, номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях. Номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации. Паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части 8(8342) 47-77-71 или 102.