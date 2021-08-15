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Общество15 августа 2021 19:10

В Мордовии оказали помощь пострадавшим от урагана

Из резервного фонда Главы РМ на эти цели выделено ещё 3,8 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал ещё одно распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа. Речь идет о селах – Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других, где зафиксированы повреждения жилых домов в результате стихийного бедствия.

Финансовую помощь на ликвидацию последствий урагана получат ещё 50 семей на общую сумму свыше 3,8 млн. рублей. Суммы выплат варьируются от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба. Первый транш по распоряжению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова получили 74 человека, эти деньги уже поступили на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств на сегодня - 6 млн. 870 тысяч рублей.

Напомним, во вторник, 3 августа, по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района. На следующий день к жителям наиболее пострадавших сел приехал Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Он пообщался с очевидцами стихийного бедствия и на месте провел с членами правительства, руководством регионального МЧС и администрации района оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим.

Исполняющему обязанности Председателя правительства РМ Владимиру Сидорову было поручено возглавить эту работу: оценить причиненный ущерб, обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие, обратив особое внимание на оказание помощи одиноким и пожилым людям, семьям с детьми. Руководитель региона принял решение выделить на эти цели средства из Резервного фонда Главы Республики Мордовия.