20-летний и 19-летний жители Саранска осуждены за вымогательство денег у знакомого

Фото: Светлана Маковеева

16 января текущего года около часа ночи трое жителей Саранска отправились в село Анненково Ромодановского района. В доме общих знакомых они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья 18-летний молодой человек повредил имущество в одной из комнат. Из-за этого двое других начали требовать у него деньги для возмещения ущерба владельцу дома. В результате хозяин попросил гостей уйти.

Возвращались на легковом автомобиле их приятеля. По дороге в Саранск требование денег продолжалось , и по принципу «двое на одного» подкреплялось ударами 18-летнему спутнику по лицу.

Около 5 часов утра автомобиль въехал в город и остановился около банкомата, где молодой человек был вынужден снять со счета 2 000 рублей и передать их своим знакомым. После этого он подошел к остановке общественного транспорта, где потерял сознание. Очнулся молодой человек уже в больнице. Скорую помощь ему вызвали случайные прохожие.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отделения МВД России по Ромодановскому району злоумышленники были задержаны по месту жительства. В отделе полиции они признали свою вину. В отношении них была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Приговором суда вымогателям назначены наказания в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев и 2 года 4 месяца, условно.