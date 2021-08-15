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Общество15 августа 2021 13:24

В Пензе прошли проводы сводного поискового отряда на места сражений

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в церемонии проводов сводного поискового отряда в Республику Беларусь в субботу, 14 августа 2021 года
Источник:kp.ru
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22 бойца, в том числе, пятеро молодых людей, еще не достигших совершеннолетия, под командованием Ларисы Казаковой отправились в Рогачевский район Гомельской области, чтобы продолжить свою работу в рамках юбилейной десятой экспедиции по местам сражений пензенской 61-й стрелковой дивизии.

Сквер у памятника «Проводы» для проведения торжественного мероприятия выбран не случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался призывной пункт, именно отсюда жители Пензенской области уходили на фронт, судьба сотен из них остается неизвестной.

«Восемь десятилетий отделяют нас от начала самой кровопролитной войны в истории человечества. Однако, до сегодняшнего дня тысячи павших Героев числятся пропавшими без вести, – сказал спикер регионального парламента Валерий Лидин, обращаясь к юношам и девушкам. – Ваша работа бесценна, она требует терпения, самообладания, искренней убежденности в том, что каждый погибший за Родину достоин памяти и вечной благодарности потомков».

Слова напутствия собравшимся адресовали председатель Пензенского областного Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Цыкалов, врио министра образования Александр Воронков. Бойцов сводного поискового отряда на благое дело благословил иерей Дионисий Сушко.

В память о защитниках Отечества, отдавших жизнь за свободу страны, была объявлена Минута молчания.