В Пензе за фрукты расплатились фальшивой купюрой в 5000 рублей

Фото: Евгения Гусева

Купюра была выполнена на бумаге несоответствующего качества, на ней отсутствовали защитные волокна и защитная нить, а также имитирован водяной знак. Фальшивка поступила от индивидуального предпринимателя из выручки от розничной продажи фруктов в торговом павильоне на проспекте Победы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем владельцам торговых точек оборудовать свои магазины камерами видеонаблюдения и детекторами для определения подлинности денежных знаков. Камерами видеонаблюдения желательно оборудовать каждое рабочее место, на котором происходит прием наличных денег, и обязательно сохранять записи всех денежных операций. При этом важно, чтобы камеры были направлены на покупателя. Это необходимо для обеспечения безопасности денежных расчётов и возможности идентифицировать лиц, совершающих противоправные действия.

В свою очередь, гражданам при совершении денежных операций рекомендуется тщательно осматривать получаемые денежные купюры на наличие внешних признаков подделки. При обнаружении таких банкнот в своих сбережениях нельзя пытаться их сбыть, так как за подобные деяния статьей 186 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. В подобных случаях следует сразу же обратиться в полицию и сообщить об обстоятельствах получения данных денежных средств.