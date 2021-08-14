В Пензенскую область поступил очередной транш вакцины от COVID-19

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По состоянию на 13 августа 2021 года первый компонент получили 314 265 человек, что составляет 49% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Завершили вакцинацию полностью 268 654 жителей области, отмечает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

С учетом угроз, которые несет новая коронавирусная инфекция для здоровья и качества жизни людей, граждане пожилого и старческого возраста - приоритетная группа для вакцинации. Необходимость иммунизации данной группы лиц обусловлена эффективностью снижения рисков тяжелого течения заболевания.

Напомним, что всего в регионе организовано 75 пунктов вакцинирования против коронавирусной инфекции. С актуальным списком всех действующих пунктов можно ознакомиться здесь.