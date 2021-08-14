В Мордовии перед судом предстанет 19-летний житель Краснослободска

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как установлено следствием ММО МВД России «Краснослободский», ночью в Краснослободске, проходя мимо стоянки автомобилей во дворе многоквартирного дома, молодой человек решил совершить кражу ценностей, оставленных в них хозяевами.

Повредив оконные стекла нескольких автомобилей, он похитил 3 тысячи рублей и 4 банковские карты. Уже утром обвиняемый расплачивался картами за покупки в магазине, потратив часть имеющихся на них средств.

По записям с камер видеонаблюдения торговых точек полицейские установили злоумышленника. Свою вину в содеянном молодой человек признал, в отношении него была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.