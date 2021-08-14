В Мордовии мужчина спилил в лесу три березы

Как установлено в ходе дознания, подозреваемый 30 июля текущего года совершил рубку 3 берез в лесном массиве Большеигнатовского участкового лесничества. В этот же день пенсионер попросил знакомого, у которого есть трактор, помочь ему вывезти деревья с указанного надела. При этом он не пояснил ему, что спилил древесину без соответствующего разрешения. Березы они вывезли при помощи буксировочного троса в хозяйство подозреваемого, где он предполагал распились древесину на дрова.

В настоящее время спиленные деревья изъяты. Ущерб, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Республики Мордовия, составил 37 748 рублей. Свою вину подозреваемый не отрицает. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.