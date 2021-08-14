В Саранске инспекторы по делам несовершеннолетних работают с ударившей ребенка матерью

Мы уже рассказывали об инциденте в прикассовой зоне супермаркета.

В Саранске сотрудники полиции установили личность гражданки, которая в одном из сетевых магазинов города ударила несовершеннолетнего. Ею оказалась 25-летняя жительница Саранска, мать ребенка. Накануне видеозапись с указанным инцидентом была размещена в сети Интернет.

На данный момент известно, что мальчик находится с отцом. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет наличия телесных повреждений у несовершеннолетнего и определении степени их тяжести. С матерью ребенка работают инспекторы по делам несовершеннолетних ОП №3 УМВД России по го Саранск.

После экспертной оценки изъятой записи с камеры видеонаблюдения, проведения экспертизы и проверки по данному факту, будет дана правовая оценка действиям девушки.