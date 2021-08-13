Торжества в честь предстоящего Дня физкультурника

Собравшихся в зале профессиональных спортсменов, тренеров,

преподавателей физической культуры, юниоров и ветеранов спортивной сферы приветствовал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Слова особой признательности он адресовал ветеранам и

наставникам, воспитавшим немало выдающихся мастеров спорта, прославивших Пензенскую область и Россию на международных соревнованиях.

Наиболее отличившимся работникам детско-юношеских спортивных школ, лучшим учителям физической культуры образовательных

организаций, а также энтузиастам-общественникам Валерий Лидин вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.