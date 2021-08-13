В Мордовии в магазине никто не остановил женщину, избивавшую мальчика

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Охрана наблюдала за происходящем почти в прикассовой зоне, видимо,кто-то из покупателей снимал видео.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ,по факту размещенной в соцсетях видеозаписи отделом полиции №3 УМВД России по го Саранск проводится проверка, в ходе которой будет назначен ряд экспертиз, позволяющих дать правовую оценку действиям женщины.

Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении указанной гражданки, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-02 или 102.