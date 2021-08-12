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Происшествия12 августа 2021 17:42

В Пензенской области за оскорбление сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело

В ходе оформления протокола на нетрезвого водителя, будучи недовольным действиями полицейских, он публично высказал в их адрес нецензурные и непристойные слова
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, в вечернее время 7 августа 2021 года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району на улице Советской города Каменки остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения. В ходе оформления административного материала мужчина, будучи недовольным законными действиями полицейских, публично высказал в их адрес нецензурные и непристойные слова.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.