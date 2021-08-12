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Общество12 августа 2021 16:26

80 сотрудников МВД по Республике Мордовия пополнили банк крови на 40 литров

Начиная с 2011 года подобные мероприятия стали традиционными для сотрудников органов внутренних дел Мордовии
Виктор ВИКТОРОВ
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Прежде чем добровольно вступить в ряды доноров, сотрудники прошли все необходимые процедуры – регистрацию и обследование у терапевта, принимавшего в мобильной станции по переливанию крови.

По словам медиков, кровь доноров в погонах, как правило, всегда хорошего качества. Этому способствует жёсткий медицинский контроль при отборе кандидатов на службу, развитая система диспансеризации и медицинского обслуживания, занятия спортом.

Медицинский персонал поблагодарил полицейских за оказанную помощь и отметил, что подобные благотворительные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови.