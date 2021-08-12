В Саранске за убийство сына мужчина приговорен к 5 годам колонии строгого режима

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следствием и судом установлено, что днем 1 января 2021 года в Саранске в ходе ссоры мужчина совершил убийство 49-летнего сына, нанеся ему несколько ударов ножом в область груди и живота. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия было установлено, что между родственниками сложились длительные неприязненные отношения, в том числе из-за злоупотребления спиртными напитками погибшим.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.