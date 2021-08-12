В Мордовии женщина добровольно сдала полицейским обрез

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как выяснилось, женщина редко бывает в указанном жилище, потому пояснить откуда появился в доме обрез не смогла.

Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, она решила добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое ружье направлено на экспертизу. Органами дознания ММО МВД РФ «Торбеевский» по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выплате денежной компенсации.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что на территории региона в целях активизации работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ сотрудники полиции и Управления Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2021», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.