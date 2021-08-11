В аварии на трассе в Мордовии погибли три человека

Фото: Пресс-служба МВД по РМ

Вчера в 23:30 на автодороге «Саранск-Дубенки» произошло серьезное ДТП. По информации Госавтоинспекции, 40-летний водитель «Лады-217010», пытаясь развернуться, выехал на «встречку», где столкнулся с «Газелью» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии водители и двое пассажиров «легковушки» скончались на месте ДТП еще до приезда «скорой». Водитель «Газели» был госпитализирован с травмами.

Установлено, что погибший 40-летний мужчина до этого более 70 раз привлекался к административной и уголовной ответственности за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.