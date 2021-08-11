В Пензенской области тело убитой сожительницы мужчина оставил недалеко от дома

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло в один из дней в конце июля 2021 года в селе Рянза Земетчинского района. Вместе с сожительницей дома мужчина употреблял спиртное. С его слов, ссора произошла из-за того, что женщина начала обзывать его. Перепалка переросла в рукоприкладство. Ударив несколько раз сожительницу по лицу, он повалил ее на кровать и сдавил шею руками.

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, сожитель оттащил тело на улицу, недалеко от дома. Позже своим родственникам он скажет, что она ушла от него. О безвестном исчезновении женщины в полицию заявила родственница злоумышленника.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, тело погибшей сотрудники полиции обнаружили 2 августа 2021 года. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от причиненных телесных повреждений, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью.

Житель Земетчинского района 1961 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, он заключен под стражу.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.