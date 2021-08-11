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Происшествия11 августа 2021 13:06

В Пензенской области тело убитой сожительницы мужчина оставил недалеко от дома

По факту убийства женщины 1959 года рождения Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло в один из дней в конце июля 2021 года в селе Рянза Земетчинского района. Вместе с сожительницей дома мужчина употреблял спиртное. С его слов, ссора произошла из-за того, что женщина начала обзывать его. Перепалка переросла в рукоприкладство. Ударив несколько раз сожительницу по лицу, он повалил ее на кровать и сдавил шею руками.

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, сожитель оттащил тело на улицу, недалеко от дома. Позже своим родственникам он скажет, что она ушла от него. О безвестном исчезновении женщины в полицию заявила родственница злоумышленника.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, тело погибшей сотрудники полиции обнаружили 2 августа 2021 года. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от причиненных телесных повреждений, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью.

Житель Земетчинского района 1961 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, он заключен под стражу.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.