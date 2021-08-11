В Кузнецке Олег Мельниченко встретился со 102-летним фронтовиком

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Александр Степанович - коренной житель Кузнецка. Родился в 1918 году.

Трудовую деятельность начал на Кузнецкой обувной фабрике, затем в 1938-1940 годах проходил службу на Дальнем Востоке. В 1941 году, 25 июня, был призван на войну. Служил связистом на границе с Финляндией После снятия блокады Ленинграда в составе 122 стрелковой дивизии участвовал в освобождении Венгрии, Румынии. День Победы встретил в Австрии.

Фактами своей легендарной жизни ветеран поделился с врио главы областной исполнительной власти. Олег Мельниченко расспросил старейшего жителя города о самочувствие, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, поинтересовался и качеством водопроводной воды. Александр Степанович отметил, что в последнее время качество водопроводной воды значительно улучшилось:

«Хорошая стала, а то жёлтая была. Сейчас – нормальная», - дал оценку Александр Степанович, показав на воду из-под крана.

«Всем вам такая благодарность, радуемся на эту воду», - поддержала ветерана его родственница.

Олег Мельниченко напомнил о президентской программе «Чистая вода». Несколько недель назад в Кузнецке была запущена в работу вторая станция обезжелезивания и очистки воды. Таким образом, удалось полностью закрыть проблему, решения которой жители города Кузнецка ждали десятилетия.