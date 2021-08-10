Пензенец из торгового зала магазина украл бутылку французского коньяка

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе по подозрению в совершении преступления был установлен гражданин 1981 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, злоумышленник дал признательные показания о том, что из торгового зала магазина совершил кражу бутылки французского коньяка стоимостью более 3 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.