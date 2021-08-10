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Происшествия10 августа 2021 8:49

В Пензе в районе Барковки спасатели извлекли из Суры молодого человека

Следователями установлено, что 8 августа 2021 года онотдыхал с приятелями на берегу реки. По имеющейся информации, компания употребляла спиртное
Виктор ВИКТОРОВ
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Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти мужчины 1995 года рождения проводится доследственная проверка.

Установлено, что 8 августа 2021 года молодой человек отдыхал с приятелями в Пензе на берегу реки Суры в районе Барковки, компания употребляла спиртное. Впоследствии во время купания молодой человек нырнул и на поверхности воды больше не появился. Поскольку самостоятельные поиски не дали результата, молодые люди сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На следующий день работники Пензенского пожарно-спасательного центра, обнаружили тело погибшего и извлекли его из реки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области,при осмотре каких-либо телесных повреждений на мужчине не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.