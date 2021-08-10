В Пензе в районе Барковки спасатели извлекли из Суры молодого человека

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти мужчины 1995 года рождения проводится доследственная проверка.

Установлено, что 8 августа 2021 года молодой человек отдыхал с приятелями в Пензе на берегу реки Суры в районе Барковки, компания употребляла спиртное. Впоследствии во время купания молодой человек нырнул и на поверхности воды больше не появился. Поскольку самостоятельные поиски не дали результата, молодые люди сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На следующий день работники Пензенского пожарно-спасательного центра, обнаружили тело погибшего и извлекли его из реки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области,при осмотре каких-либо телесных повреждений на мужчине не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.