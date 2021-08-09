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Происшествия9 августа 2021 20:37

По факту массовой драки на улице Суворова в Пензе возбудили уголовное дело

В результате инцидента один человек попал в больницу
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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В ночь на 8 августа в пензенскую полицию поступило сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений на улице Суворова происходит драка с участием нескольких мужчин. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа.

После изучения записей с камер наблюдения правоохранители сумели установить личности участников драки. Один из них получил травмы и был госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы УМВД по Пензенской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.