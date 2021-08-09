Руководство Спасского детского дома поблагодарило депутата Владимира Вдонина

На имя депутата Законодательного Собрания Пензенской области, генерального директора ОАО «Маяк» Владимира Вдонина поступило письмо генерального директора «Спасский детский дом» Виктории Синдяевой, в котором глава учреждения поблагодарила народного избранника за многолетнюю поддержку и благотворительную помощь.

Помощь детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является приоритетным направлением в работе Владимира Вдонина. Депутат всегда относится с большим вниманием к обращениям, связанным с ним.

- Помогать детям, а особенно детям, оставшимся без родителей, - важно и правильно для каждого взрослого, – считает Владимир Васильевич.