Компенсации погорельцам в Пензенской области

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Врио главы Пензенской области подписал постановление регионального правительства, согласно которому жители региона, утратившие жильё в результате пожара в текущем году, смогут получить из бюджета Пензенской области единовременную матпомощь в 150 тысяч рублей.

По словам Олега Мельниченко, первоначально данная мера поддержки распространялась только на 2020 год. За это время единовременные компенсации получили 25 малоимущих семей. Сумма выплат составила 3 млн 750 тысяч рублей.

«На данный момент есть необходимость продлить действие данного вида поддержки,- отметил Олег Мельниченко. - Дополнительно документы на материальную помощь подали ещё 5 граждан, пострадавших от пожара в прошлом году», - пояснил он.

В связи с особой важностью поддержки малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, врио главы субъекта Федерации поручил продлить действие выплаты погорельцам в текущем году.

Есть и особые условия для выплаты единовременной матпомощи.

Она предусмотрена для малообеспеченных семей или одиноко проживающих граждан, среднемесячный доход которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума (19 220 рублей).

Претендующий на назначение меры социальной поддержки должен быть собственником жилого помещения, расположенного на территории Пензенской области, полностью утраченного в результате пожара в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Кроме того, жилище, утраченное в результате пожара, для заявителя и членов его семьи было единственным местом жительства и они постоянно проживали в утраченном жилом помещении на дату возникновения пожара.

Заявление и документы на получение единовременной выплаты принимаются от граждан в органах социальной защиты населения по месту нахождения утраченного жилья в течение 12 месяцев со дня возникновения пожара.