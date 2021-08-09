В Мордовии пожаром пройдено 3000 га

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Совместно с членами регионального правительства была обследована территория заповедника, которая горела в 2010 году, после чего здесь осталось много сухостоя, который сейчас охвачен пламенем.

К тушению пожара принято решение привлечь дополнительные силы МЧС. По информации, руководителя ГУ МЧС по РМ Андрея Наумова, сейчас пожаром пройдено 3000 га, площадь активного горения 15 га. На борьбе с пожарами задействованы свыше 800 человек, в том числе более 560 сотрудников МЧС и 203 единицы спецтехники, а также Ил-76, Бе-200, несколько вертолётов. Для сотрудников служб пожаротушения выделен дополнительный инвентарь, они обеспечены питанием и местами размещения.

По информации Пресс-службы Главы Республики Мордовия, от региональных организаций строительной и сельскохозяйственной сферы на борьбу с пожарами направлено дополнительно свыше четырех десятков единиц тяжёлой строительной и дорожной техники, в основном гусеничной, и это количество увеличивается.