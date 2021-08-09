Летнее кафе бара «Стафф» ночью 7 августа продолжало работу

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы, управления по делам ГОЧС г. Пензы, УМВД России по г. Пензе, администрации Ленинского района в ночь с 6 на 7 августа 2021 года проверили соблюдение требований режима повышенной готовности предприятиями общественного питания.

В частности, в настоящее время продолжает действовать ограничение на их работу в период с 23 до 06 часов.

Большинство заведений следуют установленным ограничениям на работу.

Вопреки запрету продолжало работу летнее кафе бара «Стафф» на улице Белинского. Представителю кафе комиссия разъяснила требования постановления губернатора Пензенской области N27 от 16.03.2020 об ограничении режима работы объектов общественного питания.

Проведение рейдов по контролю ситуации на потребительском рынке будет продолжено.