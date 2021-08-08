К 1 сентября - обновленный спортивный зал

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По Нацпроекту «Образование» к 1 сентября в школе им. Героя Советского Союза А. И. Семикова в Темниковском районе отремонтируют спортзал.

Все это стало возможным, благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

На ремонт спортзала в школе, а также на приобретение спортивного инвентаря выделено 1 млн 911 тыс. руб.

«К началу учебного года будет отремонтирована крыша, заменены оконные блоки, произведена внутренняя отделка спортивного зала», - рассказала директор школы Галина Пиксина.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.