Желание заработать привело жителя Саранска к потере полутора миллионов

Предложение незнакомца инвестировать деньги с целью получения гарантированно большой прибыли мужчине понравилось. А через некоторое время в личном кабинете он даже увидел, что получил в результате торгов прибыль. Однако вывести «заработок» не получилось, потому что вскоре личный кабинет оказался заблокирован.

Следователями ОП №3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Осуществляются следственно-оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к произошедшему.