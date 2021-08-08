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Происшествия8 августа 2021 14:10

Желание заработать привело жителя Саранска к потере полутора миллионов

По указанию позвонившего ему якобы администратора интернет-сайта, горожанин оформил кредит в размере 1,5 миллиона рублей и перевел их для осуществления торгов на бирже
Виктор ВИКТОРОВ
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Предложение незнакомца инвестировать деньги с целью получения гарантированно большой прибыли мужчине понравилось. А через некоторое время в личном кабинете он даже увидел, что получил в результате торгов прибыль. Однако вывести «заработок» не получилось, потому что вскоре личный кабинет оказался заблокирован.

Следователями ОП №3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Осуществляются следственно-оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к произошедшему.