Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем строителя

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным с праздником – Днем строителя!

Визитная карточка вашей отрасли – ее замечательные труженики, широко образованные и компетентные специалисты, по праву снискавшие заслуженное признание и искреннее уважение. Ведь от эффективности вашей работы во многом зависит качество жизни пензенцев.

Вы возводите прекрасные жилые дома, детские сады, школы, медицинские учреждения, торговые центры, спортивные сооружения и многое другое, без чего трудно представить современную инфраструктуру городов и сел региона.

В Пензенской области многое делается для дальнейшего укрепления потенциала строительной сферы. Динамично развивается ее материально-техническая база, в производство широко внедряются инновационные экологически чистые и безопасные технологии, год от года растет производство стройматериалов.

Уверен, что опираясь на накопленный опыт, сохраняя и развивая традиции славных предшественников, вы сумеете вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!