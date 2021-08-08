В Пензе поездка на такси оценена судом в 180 тысяч в пользу пострадавшей пассажирки

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы в соответствии с предусмотренными законодательством полномочиями приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску жительницы г. Пензы к водителям автомобилей о взыскании морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, по делу установлено, что истица, являвшаяся пассажиркой такси, в июне 2020 г. получила средней тяжести вред здоровью в результате ДТП, произошедшего на ул. Тернопольской в Пензе, с участием автомобилей Lada Largus и такси Киа Рио. Виновным в ДТП признан водитель отечественного автомобиля.

Истица просила суд взыскать компенсацию морального вреда в солидарном порядке с обоих водителей, поскольку в соответствии с положениями гражданского законодательства владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.), независимо от вины одного из водителей.

В соответствии с заключением участвовавшего в рассмотрении дела прокурора, с учетом конкретных обстоятельств ДТП, характера и степени полученных телесных повреждений, их последствий, тяжести моральных переживаний и физических страданий истицы, возраста, состояния здоровья и имущественного положения ответчиков, принципа разумности и справедливости, суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчиков в пользу истицы в солидарном порядке компенсацию морального вреда в размере 180 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, обжалуется водителем такси.