Штаб общественной поддержки появится в Пензе

В понедельник, 9 августа, в 12.50, на площадке «Единой России» (Пенза, улица 2-ой проезд Свердлова, 27) пройдет открытие Штаба общественной поддержки, который станет главным центром притяжения сторонников партии.

Первой темой заседания станет народная программа партии, как платформа сбора предложений от жителей области и их преобразования в конкретные решения власти в будущем.

В день открытия региональный штаб подпишет соглашение о сотрудничестве с «Боевым братством», организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также с «Молодёжкой ОНФ» и Молодежным парламентом.

Участники мероприятия обсудят наиболее актуальные и обусловленные самой жизнью проблемы жителей Пензенской области.

В заседании штаба примет участие врио губернатора Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Мельниченко. Штаб возглавит председатель Законодательного собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин. В приветственном слове он расскажет об основных целях деятельности и перспективах работы Штаба общественной поддержки.