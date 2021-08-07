Одной из самых почетных назвал Олег Мельниченко работу медиков

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Работа медиков – одна из самых почётных и уважаемых. Но она же – одна из самых тяжёлых. Ваш труд связан со спасением людей, обременён психологической и эмоциональной нагрузкой. Как и все жители Пензенской области, я сердечно благодарен медицинским работникам, верным профессии.

«В здравоохранении сегодня немало проблем и задач, которые мы поэтапно решаем. Это, во-первых, преодоление пандемии. Нужно завершить массовую вакцинацию жителей Пензенской области, добиться отметки в 60% привитых от коронавируса».

Также врио главы субъекта Федерации указал на работу по улучшению качества жизни и условий труда медицинских работников. Пожелал всем крепкого здоровья, терпения и физических и духовных сил, заслуженной признательности пациентов, счастья и благополучия.

Лучшим в профессии в этот день были вручены медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», Почётные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.