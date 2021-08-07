Исторический центр Пензы, каким ему быть?

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В рабочей встрече приняли участие врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин, представители архитектурного сообщества и общественности.

Подробнее о разработке объединенной зоны охраны объектов культурного наследия и определения границ работ в исторической застройке в центральной части города рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.

Она напомнила собравшимся контуры, очертания исторического центра Пензы, чья планировочная структура сохранилась со времен Екатерины Великой. Ее основные очертания – это улица Московская, территории от улицы Октябрьской до Тамбовской, от улицы Гоголя до улицы Красной. Границы работ охватывают и остров Пески, территорию от улицы Ватутина до Митрофаньевского кладбища, весь зеленый массив до улицы Окружной», – уточнила она.

«В существующем Генплане границы исторического центра, установленные еще решением пензенского исполкома в 1987 году, не отражены. На основе данного решения предстоит скорректировать и утвердить границы работ над объединенной зоной охраны таким образом, чтобы при сохранении своей идентичности, город имел возможность развиваться с учетом экономической составляющей, безболезненно и гармонично», – подчеркнула Нина Кутырева.

Александр Понякин поблагодарил управление архитектуры и градостроительства города за инициативу разработки объединённой зоны охраны объектов культурного наследия.

Он сообщил, что комитетом будет проведена работа по утверждению разработанного проекта и подготовке соответствующего постановления правительства Пензенской области.

Появление подобного нормативно-правового акта, включающего визуальное восприятие, ландшафтные характеристики, полные сведения из государственного кадастра недвижимости, единого государственного реестра недвижимости, несомненно, повысит прозрачность градостроительной деятельности в историческом центре, эффективность использования территорий.

Он добавил, что инициатива подготовки проекта обсуждалась в рамках Градостроительного совета, рабочих групп и в дальнейшем разработанный проект ждет многоступенчатое общественное обсуждение, согласование в Министерстве культуры РФ.

В целом, инициатива о разработке проекта объединенной зоны охраны нашла положительный отклик.

От профессионального архитектурного сообщества поступили предложения при подготовке технического задания на разработку проекта привлечь представителей Пензенского Союза архитекторов и иных специалистов.