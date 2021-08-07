В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летнего парня

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области по факту смерти несовершеннолетнего 2004 года рождения проводится проверка

Днем 5 августа 2021 года в компании сверстников он пришел на пруд в Спасске. В процессе купания несовершеннолетний утонул.

На следующий день тело погибшего было извлечено из водоема водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.

При осмотре каких-либо телесных повреждений на несовершеннолетнем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти 17-летнего подростка. По результатам будет принято процессуальное решение.