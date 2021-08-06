В Пензенской области открыли новую дорогу

Почетным гостем церемонии открытия новой дороги стал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Средства на ее строительство – 125 миллионов рублей – были выделены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Эта дорога поможет эффективно работать агропромышленным предприятиям, а сельчане смогут получать медицинскую помощь и государственные услуги в районном центре, - отметил Валерий Лидин. - Завершение этого проекта - это наша общая победа, наш общий успех.

Церемония продолжилась награждением наиболее отличившихся строителей, депутатов комитета местного самоуправления и общественников.