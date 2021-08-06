Олег Мельниченко получил удостоверение кандидата в губернаторы Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что ранее Олег Мельниченко был выдвинут кандидатом в губернаторы от партии «Единая Россия». Необходимые для регистрации документы Олег Владимирович подал 30 июля.

Как заявил заместитель председателя Избирательной комиссии Алексей Климухин, Все необходимое было предоставлено в полном объеме. Председатель Избиркома Александр Синюков вручил Олегу Мельниченко удостоверение кандидата в губернаторы.

Врио губернатора Пензенской области поблагодарил комиссию за работу.