В Пензенской области следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика на пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мы уже рассказывали о трагедии в рабочем поселке Лунино

Бессоновским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, возгорание в частном доме по улице Калинина в рабочем поселке Лунино произошло в 22 часу 4 августа 2021 года. Из дома успели выйти женщина 1971 года рождения и её трое малолетних внуков 2008, 2016 и 2020 годов рождения. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело оставшегося в доме мальчика 2019 года рождения.

По предварительным сведениям, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате отравления окисью углерода. Пострадавшая женщина и трое малолетних детей находятся на стационарном лечении.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели малолетнего и причины пожара. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.