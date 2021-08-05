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Здоровье5 августа 2021 9:54

Современное медицинское оборудование поступило в поликлиники Пензы

5 аппаратов для проведения ультразвуковых исследований и 2 гастрофиброскопа закуплены в рамках реализации программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2022 г.г.»
Виктор ВИКТОРОВ
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По мнению главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимира Маркова, новое оборудование позволит проводить высококлассную диагностику различных патологий. Новые аппараты УЗИ оснащены сразу четырьмя ультразвуковыми датчиками, набором всех необходимых специализированных программ, что позволит проводить самый полный спектр исследований.

Средства на закупку оборудования в размере более 26 млн рублей были выделены из областного бюджета в рамках реализации мероприятий программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2022 г.г.»