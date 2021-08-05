Современное медицинское оборудование поступило в поликлиники Пензы

По мнению главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимира Маркова, новое оборудование позволит проводить высококлассную диагностику различных патологий. Новые аппараты УЗИ оснащены сразу четырьмя ультразвуковыми датчиками, набором всех необходимых специализированных программ, что позволит проводить самый полный спектр исследований.

Средства на закупку оборудования в размере более 26 млн рублей были выделены из областного бюджета в рамках реализации мероприятий программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2022 г.г.»