Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 августа 2021 18:01

Цель диспансеризации в Пензенской области - выявление факторов риска

Для перенесших новую коронавирусную инфекцию
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

С 1 июля по всей стране стартовала углубленная программа диспансеризации для переболевших COVID-19.

Новая коронавирусная инфекция - это системное заболевание, которое имеет множество негативных последствий. Для своевременного выявления риска развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития существенно расширена программа профилактического обследования. До конца 2021 года планируется провести углубленную диспансеризацию 37 тысяч жителей Пензенской области, которые переболели коронавирусной инфекцией средней или тяжелой форме.