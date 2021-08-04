Цель диспансеризации в Пензенской области - выявление факторов риска

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

С 1 июля по всей стране стартовала углубленная программа диспансеризации для переболевших COVID-19.

Новая коронавирусная инфекция - это системное заболевание, которое имеет множество негативных последствий. Для своевременного выявления риска развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития существенно расширена программа профилактического обследования. До конца 2021 года планируется провести углубленную диспансеризацию 37 тысяч жителей Пензенской области, которые переболели коронавирусной инфекцией средней или тяжелой форме.