Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2021 11:17

В Мордовии осуждены участники разбойного нападения на скульптора в мастерской

Приставив мужчине нож к горлу и зажав ему пальцы штангенциркулем, разбойники требовали назвать код от замка сейфа
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как выяснилось в ходе следствия, 28 ноября 2020 года к скульптору музейной мастерской пришел ранее судимый знакомый, а затем и его товарищ. Попросив 200 рублей, они распили купленную бутылку водки. Обнаружив в мастерской сейф, стали требовать назвать код замка. При этом один из них приставил скульптору нож к горлу, а второй зажал ему пальцы штангенциркулем. Забрав из сейфа 4500 рублей, разбойники покинули место преступления.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима.