В Мордовии осуждены участники разбойного нападения на скульптора в мастерской

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как выяснилось в ходе следствия, 28 ноября 2020 года к скульптору музейной мастерской пришел ранее судимый знакомый, а затем и его товарищ. Попросив 200 рублей, они распили купленную бутылку водки. Обнаружив в мастерской сейф, стали требовать назвать код замка. При этом один из них приставил скульптору нож к горлу, а второй зажал ему пальцы штангенциркулем. Забрав из сейфа 4500 рублей, разбойники покинули место преступления.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима.