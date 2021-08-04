В Пензенской области мужчине, уронившему супругу головой на угол стола, присудили год

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следствием и судом установлено, что 9 мая 2021 года злоумышленник вместе с супругой употреблял спиртное у себя дома в селе Старое Захаркино Шемышейского района. Между ними произошел конфликт. В ходе ссоры муж не менее трех раз ударил потерпевшую по голове и телу, от одного из ударов она упала на пол. После мужчина ушел спать.

Проснувшись ночью, он увидел, что жена спит, сидя на кресле, и решил перенести ее на диван. Не рассчитав свои силы, мужчина взял на руки потерпевшую и, потеряв равновесие, уронил ее. Женщина при падении ударилась правой стороной головы о край кухонного стола.

От полученной травмы головы она скончалась на месте происшествия в ночь с 9 на 10 мая 2021 года.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.