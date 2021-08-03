Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 19:16

Жительница Саранска отдала мошенникам больше половины миллиона рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В полицию Саранска обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее с ней связался якобы сотрудник службы безопасности банка, который предупредил: кто-то пытается оформить на нее кредит. Чтобы помешать злоумышленникам, собеседник предложил женщине самой взять займ, а средства положить на резервные счета.

Доверившись мужчине, гражданка взяла в кредит 540 тысяч рублей и перевела эти средства на ряд счетов. После этого, заподозрив неладное, обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности мошенников.