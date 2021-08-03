В Мордовии убившему пасынка стрелку суд вынесет приговор

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности).

Во время охоты на уток 7 апреля 2021 года мужчина произвел выстрел из ружья марки «Baikal» и попал в 17-летнего подростка, приходящегося ему пасынком, причинив ему огнестрельное ранение левого бедра. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователями и криминалистами регионального управления СК был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты ружье, гильзы и другие объекты, имеющие доказательственное значение.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что дробовой заряд из ружья при попадании в человека способен оторвать конечность. Отсюда писанное кровью и неписанное правило на охоте: не находиться в помещении, транспорте с заряженным оружием. Даже будучи уверенным в том, что оно не заряжено, не направлять ствол в сторону людей, а непосредственно на охоте – не стрелять по невидимой четко цели, или вдоль стрелковой линии охотников.